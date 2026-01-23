チェルシーがノッティンガム・フォレストに所属するブラジル代表MFドウグラス・ルイスのレンタル移籍を検討しているようだ。イギリスメディア『ジ・アスレティック』が22日に報じている。現在27歳のD・ルイスは中盤を本職とする選手で、2017年夏に母国のヴァスコ・ダ・ガマからマンチェスター・シティに加入し、欧州へ上陸。ジローナへの2年間のレンタル移籍を経て、2019年夏に加入したアストン・ヴィラで大ブレイクを果たし、