23日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝158円64銭前後と、前日午後5時時点に比べ13銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円39銭前後と77銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース