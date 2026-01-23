公式放送局『MLBネットワーク』は22日（日本時間23日）、毎年恒例となった現役選手ランキングトップ100のベスト10を公開。1位に大谷翔平投手（ドジャース）が選出された。2位にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、3位にボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）がランクインした。 ■2位にジャッジ、3位にウィットJr. 『MLBネットワーク』は毎年、シーズン開幕前に現役選手トッ