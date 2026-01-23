美しい顔が、クルクルとその表情を変えた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月22日の第1試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、対戦者の予想外の鳴きにきょとん、さらに海底で持ってきた不要なドラを恐る恐る切る様子に、ファンから様々な声が寄せられた。【映像】きょとん→恐る恐る…クルクル変わった岡田の表情モデル・タレントとしても活躍する岡田は、整ったルックスと抜群のスタイルで、麻雀界でも屈指