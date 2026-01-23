お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）が22日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。YouTuberについて語った。今回は、相方の博多大吉と2025年のベストバイを紹介することに。大吉のベストバイは、旅行でメキシコを訪れた際に購入したアクションカメラ。現地で食リポを試みようとしたが「1人でご飯食べながら、見よう見まねでやってみようと思ったけど、恥ずかしくて」と振り返った。これに華丸は「