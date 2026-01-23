【ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ大統領は２２日、政治的な理由で不当に銀行口座を閉鎖されたとして、米金融大手ＪＰモルガン・チェースとジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）を提訴した。５０億ドル（約７９００億円）の損害賠償を求めている。米南部フロリダ州の州裁判所に提出された訴状によると、トランプ氏と関連団体は２０２１年１月の米連邦議会襲撃事件の直後に口座の閉鎖を通告され、銀行取引が停止