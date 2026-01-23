ベリールビーカット「いちご缶 カカオ」 JR品川駅構内の人気エキナカ施設・エキュート品川に、冬季限定・期間限定販売のスイーツが多数登場しています。 今回は数あるスイーツの中から、シーン不問でオススメの4品を紹介します。なお、ショップによって販売期間が異なっていますので、スケジュールを確認の上でお店に向かってくださいね！ フィオラッテ「シーズナルギフト・プ