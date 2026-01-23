市場調査企業・Circanaでゲーム産業アドバイザーとして働くMat Piscatella氏が、2025年のアメリカのゲーム市場における売上などに関するデータをBlueskyで報告しました。@matpiscatella.bsky.socialによる投稿 - Blueskyhttps://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3mczdup376s2bNintendo Switch 2 Was the Best-Selling Console of 2025 in the U.S. and Is Still Outpacing the Nintendo Switch - IGNhttps://www.