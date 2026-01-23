様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の「ファイナルフレーム」シリーズが登場！「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」たちの名シーンを切り取った、ファンに嬉しい日常使いにぴったりのランチグッズです☆ スケーター ディズニー「ズートピア」ファイナルフレームシリーズ 発売