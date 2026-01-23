巨人の郡拓也捕手が２３日、ジャイアンツ球場で自主トレを行った。室内のマシン打撃で力強い打球を連発し、“変身”した姿を披露。沖縄・伊江島で松本剛外野手らとの自主トレを終え「感覚が全然違いますね」とうなずいた。日本ハムでもチームメートだった松本とは２年ぶりの合同自主トレ。打撃に重きを置いて汗を流してきた。先輩とは上半身と下半身の捻転差を生かした打撃改造に取り組み打球の勢いが一変。「打球の当たり方、