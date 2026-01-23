【新華社ウェリントン1月23日】在ニュージーランド中国大使館は23日、同国の北島で22日に起きた土砂崩れで、これまでに中国公民1人の死亡が確認されたと発表した。大使館はすでに犠牲者の遺族と連絡を取り、お見舞いの意を示した。