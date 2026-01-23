7人組グループ・WEST.の12枚目のフルアルバム『唯一無二』が、3月10日に発売することが決定しました。進化と挑戦を感じさせる一枚を引っさげて、ティザー映像、各種特典およびCDデビュー12周年の記念日当日の生配信トーク＆ライブ「虹会」詳細や抽選プレゼント、アリーナツアーもあわせて一挙解禁された。【ライブ写真】まさかの女子アイドルにも変身同アルバムのリード曲として旅の始まりを飾るのは、笑い合いながら突き進ん