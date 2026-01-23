法務省は23日、第44回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品を発表した。最優秀の内閣総理大臣賞には福島県泉崎村立泉崎中3年大野結夢さんの「理解からはじまること」が選ばれた。大野さんは、大人になって失聴した母のことをつづった。母との小学校時代のエピソードを通し、周りに助けを求めることと、手を差し伸べることの難しさを考察。障害への理解が進み、健常者が障害者を助けるという構図ではなく「『人が人を助ける