西武は２３日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表。今オフにＦＡで加入した桑原、石井は１軍スタートとなった。また育成契約で加入した高橋礼投手の１軍キャンプスタートが決定。球界でも貴重なサブマリン右腕が、支配下登録、そして開幕１軍を目指す。以下、メンバーの振り分け。【１軍】投手：渡邉、高橋光、與座、隅田、松本、岩城、武内、青山、ワイナンス、甲斐野、山田、成田、ウィンゲンター、篠原、Ｅ．ラミレ