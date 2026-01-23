かつてニューカッスルやトッテナムでプレイした元イングランド代表MFポール・ガスコイン氏。飲酒癖などで健康上の問題が心配され、昨年は自宅の寝室で倒れているのが発見され、意識不明の状態で緊急搬送されるという事件があった。そんなガスコイン氏だが、昨年末にも重度の転倒事故を起こしていたことが発覚。ポッドキャスト『Clutch 9』に自ら語ったところでは、自宅で何かを吊り下げようとしていたところ、後ろに転倒。肋骨6本