好奇心の強いペンギンたち海上自衛隊は2025年1月18日、公式Xにおいて、南極での採氷作業中にペンギンの大行列に遭遇した様子を公開しました。【画像】すっごい迫ってくる…これが大行進するアデリーペンギンです海上自衛隊が運用する砕氷艦「しらせ」に乗船する第67次南極地域観測隊は、2025年11月19日に横須賀港を出航しました。12月8日にオーストラリアのフリーマントル港を離れ、同月25日に南極・昭和基地に到着しています