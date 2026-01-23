試合後に握手を求めた大坂を睨みつけたチルステア(C)Getty Imagesテニス界で起きた騒動の余波が広がっている。現地時間1月22日に行われたテニスの全豪オープン女子シングルス2回戦で、世界ランキング17位の大坂なおみがフルセットの末に同41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）を撃破。3回戦へと駒を進めたのだが、最終セットの第7ゲームで起きたいざこざが物議を醸す事態となった。【動画】大坂なおみが思わず困惑ルーマニ