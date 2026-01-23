かぎ十字の落書きが見つかったニューヨーク・ブルックリンの公園/WABC（CNN）米ニューヨーク市ブルックリン区のユダヤ系住民が多い地域で、公園にナチス ・ドイツのシンボル「かぎ十字」が大量に落書きされているのが見つかり、ニューヨーク市警は22日、15歳の2人を嫌がらせ行為などの容疑で逮捕した。2人のうち1人についてはヘイトクライム（憎悪犯罪）としての器物損壊の疑いも持たれている。警察に最初の通報があったのは19日。