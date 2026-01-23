氷川きよし＋KIINA.とZOZOTOWNがコラボを実施。限定アイテムを30日より、ZOZOTOWNで販売する。【画像】氷川きよし＋KIINA.とZOZOTOWNコラボアイテム（一覧）販売されるのは、KIINA.本人が監修し、自身の名前や楽曲名をデザインにあしらった、日常のコーディネートに取り入れやすいアパレルやグッズなど全12型のアイテムとなる。また、ZOZOTOWNでの販売と並行し、明治座で開催される「氷川きよし特別公演」の公演期間中のうち