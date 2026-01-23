日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、東京・上野動物公園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが今月２７日に中国へ向けて出発することを報じた。今回の返還にともない、国内のパンダはゼロに。上野動物園では２５日が最終観覧日となっており、観覧は事前抽選制で期間中には延べ３１万１５００人が申し込みがあり、最終日の倍率は２４・６倍とな