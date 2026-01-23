米専門テレビ局「ＭＬＢネットワーク」は２２日（日本時間２３日）、シーズン前恒例企画「トップ１００」プレーヤーズの１〜１０位を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年連続４度目の１位に選ばれた。大谷は昨季、打者として１５８試合に出場し、３年連続の本塁打王こそ逃したが、自己最高の５５本塁打。打率２割８分２厘、１０２打点、２０盗塁の成績を残した。また、２３年９月の右肘手術から投手としても６月に