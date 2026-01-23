女優の本田翼（33歳）、俳優の田中哲司（59歳）が、ハウスメイトパートナーズの新イメージキャラクターに起用され、1月25日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、住んだことがある“印象的な物件”について語った。撮影後のインタビューで、「過去住んだことのある物件で印象的なものはありますか？ その時のエピソードと共に教えてください」と聞かれた本田は「オーディションに受かる家がありました」と回答