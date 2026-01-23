女優の本田翼（33歳）、俳優の田中哲司（59歳）が、ハウスメイトパートナーズの新イメージキャラクターに起用され、1月25日より新CMの放映を開始する。CMシリーズのテーマは「ハッと驚くハウスメイトに」。「ハッと驚く オーナー」篇では、ハウスメイトの社員・エリアアドバイザー役の本田翼が、賃貸オーナー役の田中哲司に対し、不動産売買、相続、資産承継等、さまざまな提案をする。物件のことのみならず、将来を先回りをした鋭