戦後最悪の火山災害となった2014年の御嶽山の噴火をめぐり、遺族らが国と長野県に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は23日までに遺族側の上告を退けました。これで、遺族側が敗訴した判決が確定しました。長野県と岐阜県にまたがる御嶽山では、2014年9月に起きた噴火で、死者・行方不明者があわせて63人にのぼりました。当時の噴火警戒レベルは最も低い「1」でしたが、レベルの引き上げ基準の1つとなる50回以上の火山性地震を観測し