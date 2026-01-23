膝の痛みを引き起こす関節症の患者は国内で1000万人にのぼると推定されています。この治療に使う再生医療の製品が今月から保険適用となり、開発したメーカーは医療現場への本格的な導入を目指しています。再生医療のベンチャー企業ジャパン・ティッシュエンジニアリングは22日、自社製品の自家培養軟骨「ジャック」が今月から「変形性膝関節症」向けにも保険適用されたと発表しました。「変形性膝関節症」は加齢などにより膝の軟骨