今年8月でピンク・レディーとしてデビュー50年を迎える増田惠子（68）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】元気そうな笑顔を見せる増田惠子当時は睡眠時間3時間、1日十数本の仕事をこなしスタジオの片隅にゴザを敷いて仮眠することもあったという増田。44歳で結婚するまでは食事に無頓着だったが、料理好きの夫の影響で自分で出汁をひき、「丁寧な食卓」を目指し色々なメニューを