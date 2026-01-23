【北京＝岡田浩幸】フィギュアスケートの四大陸選手権は２２日、北京で開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）はミラノ・コルティナ五輪代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７３・８３点で首位に立った。青木祐奈（ＭＦアカデミー）が７１・４１点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が３位につけた。ペアＳＰは、長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が自己ベストの７１・９５点で２位。アイスダン