ファミリーマートは、ベルギー王室御用達ショコラティエ「ピエール マルコリーニ」監修によるデザート、焼き菓子、パン、アイスの全7商品を、27日から全国の店舗で発売する。コンビニエンスストアとしては初の取り組みで、バレンタインシーズンに向けた高付加価値スイーツとして展開される。【写真】数量限定！とろけるキャラメルショコラシューなどピエール マルコリーニは、カカオ豆の選定から製造までを一貫して行う“ビー