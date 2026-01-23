昨年の大みそかの夜に水戸市のネイリスト小松本遥さん（３１）が殺害された事件は発生から３週間で大きく進展した。殺人の疑いで逮捕された元交際相手の茨城県城里町小坂、会社員大内拓実容疑者（２８）は容疑を否認する一方、小松本さんにストーカー行為をしていたとみられるという。県警は今後、事件の全容解明を進める。２１日午後、坂井誠刑事部長や小泉辰也水戸署長ら県警幹部３人が水戸署で記者会見を開いた。坂井部長は