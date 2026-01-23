韓国の金民錫（キム・ミンソク）国務総理（61）が21日、ソウル市内にある韓国の大手エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）社屋を訪問し、ミーティングを行った。BTSが韓国の中心、光化門（クァンファムン）広場で行う公演に言及したと、韓国メディアが報じた。毎日経済は22日「金総理は、戒厳令の当時、市民がアイドルを応援する際に手にするペンライトを持参して、光化門広場に集まって抗議集会を行った文化が話題になったこと