強い寒気の影響で、22日、三重県内では北中部を中心に雪が降り、北部では大雪となりました。町の人たちは「寒いですね、足元も滑りやすくて通勤するとき怖かった」「雪合戦した」などと話していました。上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、22日の県内は、北中部の各地で雪が降り、北部では、大雪となった所がありました。22日午後4時の積雪の深さはいなべ市北勢で10センチとなりました。23日午後6時までに予想される24時間降雪量は