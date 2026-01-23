三重県のまとめによりますと、雪の影響で22日、いなべ市内の全ての小・中学校15校が休校となったほか、北勢地域を中心に県立と私立を合わせて16の中学・高校・特別支援学校で休校となりました。三重県警察本部によりますと、22日深夜0時から午前8時半までに雪によるスリップ事故が県内で49件発生し、3人が軽いケガをしたということです。スリップ事故は鈴鹿市で23件、亀山市で12件、桑名市で8件など49件の事故は全て北勢地域で発生