松阪中央総合病院（三重県）が、遺伝子情報を解析し患者に適した治療を行う「がんゲノム医療」の連携病院に指定されました。病院内で検体の採取などができるようになり、患者の負担軽減や治療効果の向上などが期待されます。がんゲノム医療とは、患者のがん組織の遺伝子を解析しがんの種類や体質に適した抗がん剤を選択し治療するもので、手術や化学療法などの標準的な治療を終え効果が見られなくなってきた患者らが対象となります