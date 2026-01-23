三重県警察本部の年頭視閲式（しえつしき）が22日、津市内で開かれ、敦澤洋司本部長が「公共の安全と秩序を守ることは警察の使命」と呼びかけました。今年の視閲式では、警察関係者186人が隊列を組んで力強く行進しました。このあと、敦澤本部長や三重県の一見知事らが、車両部隊を含め整列する10の部隊の服装や装備などを視閲しました。敦澤本部長は県内の治安情勢に関し、特殊詐欺などの被害に歯止めがきかず交通事故死者数が増