Screenshot: NexPhone 浅く広く、が一番優秀かも。外出先で作業する際、「スマホがPCの代わりになったらいいのに」と思うことは少なくありませんが、そんな長年の願いがいよいよ叶うかもしれません。米Nex Computerは1月21日（現地時間）、1台のスマートフォンでAndroid、Linux、Windows 11の3つのOSを利用可能なスマートフォン“NexPhone”を発表しました。丸みを帯びたボディと、スピーカ