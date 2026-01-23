日本三景の「天橋立」（京都府宮津市）で、複数の松が倒れたり枝折れしたりしているのが確認され、松並木道の約２．５キロメートルが全面通行止めとなりました。雪の重さに耐えられず倒れたとみられ、府道通行再開のメドは立っていません。京都府丹後土木事務所によると２２日午後１時ごろ、天橋立の松並木で、▽少なくとも２本の松が根元から折れ、▽少なくとも１本の松が枝折れしているのが確認されたということです。画像