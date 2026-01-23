JR東日本新潟支社は23日午前9時現在の運行状況について発表。大雪が見込まれるため、特急しらゆきは全便運休し、信越線、上越線、飯山線、只見線で始発から運転を取りやめている区間も出ています。 ■23日午前9時現在 【特急しらゆき】上り - しらゆき2号：新潟駅(7:35発)~新井駅行き 全区間運休 - しらゆき4号：新潟駅(10:23発)~上越妙高駅行き 全区間運休下り - しらゆき1号：新井駅(10:23発)~新潟駅行き 全区間運休 - しらゆ