高市首相は23日、通常国会の冒頭で衆議院を解散します。短期戦となる27日公示、2月8日投開票の衆院選に向け、藤井貴彦キャスターが党首らにインタビュー。国民民主党の玉木代表に、消費減税へのスタンスや「野党」にこだわる思いなどを聞きました。■候補者が足りなかった前回の衆院選藤井貴彦キャスター「（ホワイトボードに）『対決より解決』『政局より政策』と書いてあります」玉木代表「頭の整理をする時に使っています」藤井