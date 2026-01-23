水戸市のアパート一室で昨年１２月、住人のネイリスト小松本遥さん（３１）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された元交際相手の大内拓実容疑者（２８）（茨城県城里町小坂）のものとみられる乗用車が事件当日、小松本さんが襲われた前後の時間帯に現場付近の防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材でわかった。県警は、大内容疑者が車で小松本さん宅に向かい、事件後に逃走したとみている。大内容疑者は昨年１２月