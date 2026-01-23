東京科学大の大岡山キャンパス＝東京都内松本洋平文部科学相は23日の閣議後記者会見で、世界最高の研究水準を目指す「国際卓越研究大学」として東京科学大を認定したと発表した。国が設置した10兆円規模の大学ファンド（基金）の運用益を活用し、2026年度から最長25年間の財政支援を始める。初年度は百数十億円に上る見通し。東京科学大は、東京工業大と東京医科歯科大の統合経験を生かし、医工連携研究の論文を25年で7倍以上