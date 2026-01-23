女優の北川景子（39）が、22日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。番組を絶賛した。今回は北川と、モデルでタレントのローラ（35）が出演した回の未公開SP。北川は事前のインタビューVTRで、「トークィーンズに出たかったんです」、「食い入るように見ています」と番組のファンであることを明かした。インタビュアーを務めた野々村友紀子（51）に「なんでこの（会話の）隙間に、野々村さん、さっと入れ