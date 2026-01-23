各種AIをローカルで実行できるアプリ「Ollama」が実験的機能として画像生成AIに対応したことが2026年1月20日に発表されました。記事作成時点ではmacOS版Ollamaで「FLUX.2 [klein]」と「Z-Image-Turbo」を用いた画像生成が可能となっています。Image generation (experimental) · Ollama Bloghttps://ollama.com/blog/image-generationOllamaは大規模言語モデルをローカル環境で簡単に実行できるツールとして開発されたアプリ