◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）＝枠順決定アメリカＪＣＣの枠順が１月２３日、確定した。昨年の日本ダービーで３着に好走して、前走の菊花賞（１４着）以来の今年始動戦で巻き返しを狙うショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は、５枠９番に決定した。前走のオールカマーで２着に好走するなど、近３走の重賞で連続２着と安定感を示し、クリストフ