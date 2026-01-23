胃腸がちょっとお疲れモードの日に食べたい、体にやさしいみそ炒め。ブロッコリーは内臓の働きを助け、きくらげは血のめぐりをサポート。ねぎとしょうがの温め効果で、胃腸の調子もじんわり整っていきます。片栗粉＋蒸し焼きのひと工夫で、鶏胸肉が驚くほどつるんと柔らか。しょうがのきいた甘めのみそ味が、ご飯と好相性です。『鶏胸肉とブロッコリー、くらげのみそ炒め』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（皮なし・小）……2枚（約30