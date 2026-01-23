指文字（50音） 手話で50音にあたるのが、この指文字です。濁音「゛」、半濁音「゜」、促音「ッ」、拗音「ャ」、長音「ー」も表せます。ここでは、右手で表した絵を、相手から見た形で載せています（左手でもいいです。）「あ」～「ん」まで、順番に覚えなくてもかまいません。 さあ、自分の名前は、どうやって表すのでしょうか？やってみましょう。 あ行 「あ」は親指を、横に出したグーの形。「a」と