自宅で孤独死した高齢男性のキャッシュカードを不正に使い、現金140万円を盗んだとして、埼玉県坂戸市役所の職員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、坂戸市役所・福祉総務課の主任・牛島俊容疑者（39）です。牛島容疑者はおととし11月、自宅で孤独死した高齢男性のキャッシュカードを不正に使い、銀行のATMから現金140万円引き出して盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、2022年に高齢男性が自宅で孤独