歌手の近藤真彦（61）が23日までに自身のインスタグラムを更新。海外にも携帯するほど大好きな食べ物を明かした。近藤は「日本一！いや世界一！福神漬け好き男だ〜！（笑）」とし、色とりどりのカレーに添えられた“マイ福神漬け”の写真を投稿。「10年以上通ってるマレーシアのカレー屋さんナウ！」とし「世界中どこのカレー屋さんに行っても持って行きます！」と告白。「赤い福神漬けだーい好き！61歳（笑）」とちゃめっ