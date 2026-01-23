ヒップホップの曲を作る「トラックメーカー」や音楽プロデューサーとして活躍するＳＴＵＴＳさん（３６）。星野源さんら様々なミュージシャンとのコラボや、ＣＭ、ドラマへの楽曲提供など、いま最も注目されるアーティストのひとりだ。その原点は、１０代の入り口に立ったときに、友だちが貸してくれた１枚のＣＤだったという。（読売中高生新聞編集室鈴木経史）「典型的なインドア派」の小学生時代「小学生の頃は、運動は苦