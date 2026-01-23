23日、ブリュッセルで記者会見するEUのフォンデアライエン欧州委員長（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】EUは22日、米国によるデンマーク自治領グリーンランド領有要求に対応するため、臨時の非公式首脳会議を開いた。終了後の記者会見でフォンデアライエン欧州委員長は、経済、安全保障の両面で北極圏への投資が十分ではなく「これまで築き上げてきたものをさらに強化すべき時だ」と述べ、関与拡大を表明した。トランプ米