23日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台半ばで取引された。午前10時現在は前日比26銭円高ドル安の1ドル＝158円51〜52銭。ユーロは63銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円22〜26銭。日銀が金融政策決定会合の結果を公表するのを控え、持ち高調整のために円を買ってドルを売る動きが先行した。市場関係者は「決定会合後に記者会見する植田和男総裁の発言に注目が集まっている」とした。